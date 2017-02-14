Путин ждёт в Москве президента Уругвая

Паркинг в «Доме у Елагина острова» будет оснащен системой Parklift

«Северный город» вывел в продажу парковочные места в «Доме у Елагина острова», который строится в Приморском районе (Липовая аллея, 15). Подземный паркинг в этом доме оснащается системой Parklift, которая позволяет размещать автомобили на двух уровнях один над другим.