Путин ждёт в Москве президента Уругвая
15–17 февраля по приглашению президента России Москву с официальным визитом посетит президент Республики Уругвай Табаре Васкес, сообщила 14 февраля пресс-служба Кремля.
16 февраля в ходе встречи глав государств планируется обсудить весь комплекс вопросов российско-уругвайского сотрудничества, сообщили в пресс-службе главы Российского государства.
"Отдельное внимание предполагается уделить перспективам расширения торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, наращивания внешнеполитического взаимодействия по линии различных международных организаций, прежде всего ООН, а также региональных интеграционных объединений", – добавлено в комментарии к предстоящей встрече.
По итогам переговоров предусматривается подписание ряда двусторонних документов.