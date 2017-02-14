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14.02.2017 15:20

Путин ждёт в Москве президента Уругвая

15–17 февраля по приглашению президента России Москву с официальным визитом посетит президент Республики Уругвай Табаре Васкес, сообщила 14 февраля пресс-служба Кремля.

16 февраля в ходе встречи глав государств планируется обсудить весь комплекс вопросов российско-уругвайского сотрудничества, сообщили в пресс-службе главы Российского государства.

"Отдельное внимание предполагается уделить перспективам расширения торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, наращивания внешнеполитического взаимодействия по линии различных международных организаций, прежде всего ООН, а также региональных интеграционных объединений", – добавлено в комментарии к предстоящей встрече.

По итогам переговоров предусматривается подписание ряда двусторонних документов.


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Как купить квартиру, не имея на руках собственных средств, в субботу 10 февраля, рассказали специалисты «Петербургской Недвижимости» на презентации «Квартира с первым взносом ноль рублей», которая состоялась главном офисе компании на Московском пр. 212
«Дом у Елагина острова»
10.02.2017 13:59
Паркинг в «Доме у Елагина острова» будет оснащен системой Parklift
«Северный город» вывел в продажу парковочные места в «Доме у Елагина острова», который строится в Приморском районе (Липовая аллея, 15). Подземный паркинг в этом доме оснащается системой Parklift, которая позволяет размещать автомобили на двух уровнях один над другим.
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02.02.2017 16:01
Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»
В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
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23.12.2016 15:08
Tele2 усилилась на Северо-Западе
Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
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ЮИТ сдал первую очередь INKERI
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» ввела в эксплуатацию первую очередь 5-этажного жилого комплекса INKERI в городе Пушкин
ПАО «Сбербанк России»
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Ипотеку и электронное свидетельство собственности оформят в одном офисе
В июле-августе 2016 года около 200 семей из Северо-Западного региона воспользовались услугой Сбербанка по оформлению электронной регистрации собственности жилья
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