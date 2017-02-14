Минобороны закупит 20 тысяч медалей «Участнику военной операции в Сирии»

Министерство обороны России объявило тендер на закупку более 20 тысяч медалей для участников военной операции в Сирии. Это следует из документов, размещенных на портале госзакупок во вторник, 14 февраля.

Ведомство планирует закупить медали, знаки отличия, бланки удостоверений, коннекторы и футляры в общей сложности на 45,3 миллиона рублей. Среди продукции значатся в том числе 20 тысяч медалей «Участнику военной операции в Сирии» (почти 4,5 миллиона рублей) и по 50 медалей «За освобождение Пальмиры» и «За разминирование Пальмиры» (по 11 тысяч рублей за контракт).

Помимо этого, указаны медали «За воинскую доблесть» I и II степеней, «За отличие в военной службе» различных степеней, знаки отличия «За дальний поход» с изображением надводного корабля и подводной лодки, памятные нагрудные знаки «Участникам и гостям военного парада на Красной площади».

Победитель тендера будет выбран на аукционе в электронной форме 13 марта.

Медаль «Участнику военной операции в Сирии» учреждена в ноябре 2015 года.