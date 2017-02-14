ФОМ: Две трети россиян ждут отмены санкций в ближайшие годы

Санкции стран Запада против России будут отменены в ближайшие годы, считают 66% граждан нашей страны. Таковы результаты исследования Фонда общественного мнения (ФОМ), опубликованные 14 февраля.

24% респондентов уверены, что ограничительные меры будут сняты уже в этом году, тогда как 42% считают, что это произойдет в ближайшие год-два. А вот 19% опрошенных считают, что санкции против России продлятся долго.

24% опрошенных заявили, что введенные США, ЕС и другими странами запреты существенно повлияли на их жизнь, 25% назвали влияние несущественным. А вот 46% граждан заявили, что не отмечают никакого влияния.

55% россиян считают, что отмена санкций принесет пользу экономике нашей страны. При этом 60% опрошенных уверены, что в их снятии больше заинтересованы страны Запада, нежели Россия.

В правильности решения правительства РФ ввести контрсанкции уверены 80% населения.

Еще 55% респондентов считает, что России в случае отмена санкций Западом следует снять ответные меры.

В опросе ФОМ приняли участие 1000 человек в 320 городах и 160 селах.