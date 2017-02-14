Песков: Путин считает неприемлемыми личные оскорбления

Президент России Владимир Путин готов к разумной критике в СМИ, но считает неприемлемыми личные оскорбления. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что сам президент вполне конструктивно относится к критическим материалам в свой адрес. Особенно он конструктивно относится к взвешенным и умным критическим замечаниям», — сказал Песков.

Однако, по его словам, глава государства и его администрация категорически не приемлют материалы СМИ, в которых содержатся личные оскорбления, передает корреспондент «Ленты.ру».

При этом представитель Кремля подчеркнул, что в российском законодательстве предусмотрен набор механизмов, позволяющий защищать честь и достоинство любого гражданина.

«Что касается персонификации должности президента в этом плане, то необходимо серьезно проработать этот вопрос, наверное, прежде всего юристы должны изучить эту инициативу, нужно изучить международный опыт. Поэтому, конечно, здесь не стоит ни отвергать, ни формулировать какую-то позицию сходу», — указал Песков.

На уточняющий вопрос о том, ощущают ли в Кремле «информационный накат на главу государства» в прессе, Песков затруднился ответить. «Но то, что такая временами оголтелая, весьма истеричная антипутинская кампания то там, то сям проявляется в различных странах за границей, это очевидный факт», — добавил представитель Кремля.

Напомним, в начале февраля телеведущий американского телеканала Fox News Билл О'Райли назвал президента России Владимира Путина «убийцей». В Кремле сочли эти слова недопустимыми и оскорбительными, а также заявили, что предпочли бы услышать извинения. Журналист в свою очередь сообщил, что его извинения прозвучат не раньше 2023 года. «Мы очень добрые и очень терпеливые», — ответил Песков и согласился вернуться к этому вопросу через шесть лет.