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14.02.2017 14:34

Взломщика банкомата на Коллонтай спугнул дымогенератор

Полиция Невского района Петербурга ищет взломщика, пытавшегося вскрыть банкомат Сбербанка ночью 14 февраля.
Взломщика банкомата на Коллонтай спугнул дымогенератор

Как стало известно «Фонтанке», попытка вскрыть автомат в зоне «24 часа» филиала на улице Коллонтай, 24, корпус 4, произошла около трех утра. На кадрах, оказавшихся в распоряжении нашего издания, видно: только неизвестный в синей куртке с капюшоном, надвинутым на лицо, приступил ко взлому, как сработал дымогенератор. Мужчина сбежал.

В пресс-службе Северо-Западного Сбербанка «Фонтанке» сообщили, что денежные средства и имущество банка не пострадали.

«Служба безопасности банка активно содействует правоохранительным органам в поисках злоумышленника», – добавили в финансовом учреждении.

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Отметим, что подобными генераторами, которые создают дымовую завесу как препятствие для налётчиков, оборудованы большинство зон банка. Устройство срабатывает при противоправных действиях, в том числе, при попытках вскрыть банкомат.  Действие этих генераторов безопасно для клиентов, уверяют в банке.

Дымогенераторы с начала года дважды срабатывали в разных филиалах банка. Очевидцы принимали случившееся за пожар. Так, 14 января инцидент произошел в Сбербанке на проспекте Культуры, а 20-го на Ленинском проспекте.

Если вы опознали злоумышленника с видео, обращайтесь в дежурную часть Невского УМВД по телефону: 573-57-15.

 


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