Александр Кержаков: Не поехал на сборы в Бельгию по решению Луческу

Травма спины помешала нападающему «Зенита» Александру Кержакову поехать с командой на заключительные сборы в Бельгию. Как рассказал сам футболист, такое решение принял главный тренер ФК "Зенит" Мирча Луческу.

«Со спиной уже все хорошо, а в Тюбиз не поехал по решению главного тренера. Дело в том, что во время предыдущих сборов я находился в Петербурге, занимаясь восстановительными процедурами. Некоторое время спину нельзя было нагружать, поэтому, чтобы не ехать в Бельгию, что называется, прицепом, было решено остаться здесь. Сейчас я занимаюсь с личным тренером на базе «Зенита», подтягиваю кондиции. У меня есть неделя, чтобы восстановить свою физическую форму. Планирую начать тренироваться вместе с остальными зенитовцами числа восемнадцатого, когда команда вернется из Бельгии», – цитирует Кержакова официальный сайт «Зенита».

Напомним, ранее «Зенит» включил Александра Кержакова в заявку для участия в матчах плей-офф Лиги Европы. Первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против «Андерлехта» состоится 16 февраля в Бельгии. Ответная встреча пройдет на «Петровском» 23 февраля.