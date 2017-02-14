Петербуржец схватился за нож на приеме у травматолога

Недовольный системой здравоохранения петербуржец пригрозил убить врача в Московском районе Северной столицы. Нервного пациента разоружили и доставили в участок.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, 13 февраля в травматологическое отделение поликлиники № 48 на Московском проспекте, 87, поздним вечером за помощью обратился 32-летний мужчина. По всей видимости, пациент и врач не сошлись во мнении о необходимости лечения, и между ними вспыхнула ссора. В какой-то момент пациент потерял терпение, выхватил нож и начал угрожать травматологу. Однако одумался и покинул поликлинику. Медработник вызвал наряд вневедомственной охраны, которому подробно описал опасного визитёра.

Похожего человека в 23:35 заметили у дома № 111 на том же Московском проспекте — в десяти минутах ходьбы от поликлиники. Мужчина, увидев патрульный автомобиль, попытался сбежать, но не успел. Сотрудники Росгвардии нашли у задержанного нож и доставили его в отдел полиции Московского района.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об угрозе убийством.