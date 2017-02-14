У техника компьютерной фирмы в переулке Слепушкина отняли сумку с 5 миллионами

Двое грабителей избили и отняли сумку с пятью миллионами у сотрудника компьютерной фирмы в Невском районе Петербурга 14 февраля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, о грабеже у дома №7 по переулку Слепушкина в полицию около 9 утра сообщила супруга потерпевшего. По ее словам, преступники напали на ее 37-летнего мужа, побили и отняли баул. В нем якобы была крупная сумма денег, принадлежащая фирме, в которой работает потерпевший.

По данным «Фонтанки», мужчина работает техником небольшой петербургской компьютерной фирмы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.