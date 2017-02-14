В Петербурге побит температурный максимум за 22 года

Петербург радует горожан солнцем и температурным рекордом в День влюблённых.

О необычайно тёплой погоде написал 14 февраля на своей странице в «Facebook» главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов. «Тепло с Атлантики и яркое солнце сделали свое дело. Температура в Санкт-Петербурге достигла +5 гр. Уже перекрыт абсолютный максимум для 14 февраля, который наблюдался в 1995 году и достигал всего +4,2 гр.», – пишет специалист.

Однако к вечеру в городе прогнозируют сильный гололёд. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, по прогнозам синоптиков в ночь на 15 февраля температура опустится до минус пяти градусов.