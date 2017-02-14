Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»

Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы – с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.

Компания Navis Development Group будет работать на стенде А26 и представит на выставке проекты формата «Европейских пригородов» – малоэтажные комплексы «Итальянский квартал», «Шотландия», «Щегловская усадьба». Прямо на выставке у посетителей стенда будет возможность отправиться на экскурсию в ЖК «Итальянский квартал» – 18 февраля и в ЖК «Шотландия» – 19 февраля.

На выставке будут представлены европейские форматы квартир в ЖК «Шотландия» и ЖК «Итальянский квартал»: двухуровневые варианты, квартиры с террасой, с садом, с ванной с окном. Для того, чтобы посетители выставки смогли в полной мере ощутить прелесть квартиры с террасой, на стенде компании была организована импровизированная зона террасы с плетеным подвесным креслом. По мнению участников рынка, это первое предложение в своем классе по доступной стоимости. Ранее двухуровневые квартиры и квартиры с террасами были представлены только в бизнес и премиум сегментах.

Агентство недвижимости «МЕТРЫ» – эксклюзивный продавец квартир в проектах формата «Европейские пригороды» разработал несколько специальных акций: «0% первый взнос», «15 месяцев ипотека без платежей», 1 кв.м. в подарок. Таким образом любой работающий человек может позволить себе приобрести квартиру от Navis Development Group, выбрав наиболее подходящие условия.

В рамках мероприятия компания Navis Development Group примет активное участие в деловой программе:

18 февраля (суббота):

12:30 – 13:30 – семинар «Рынок новостроек: игра по новым правилам»

13:00 – 13:30 - Семинар «Как купить квартиру без первого взноса в ипотеку. И первые 15 месяцев без ипотечных выплат»

14:00 – 15:00 – семинар «Таунхаусы и квартиры в загородных жилых комплексах: обзор рынка»

14:00 – 15:00 – семинар «В поисках комфорт-класса»

19 февраля (воскресенье):

12:00 – 13:00 – «Парнас и Сертолово: обзор новостроек, инфраструктура»

Компания Navis Development Group будет работать на стенде А26

Внимание! Вход на мероприятие – по бесплатный пригласительным.

Бесплатный билет можно скачать по ссылке

Справка о компании Navis Development Group

