Полтавченко поручил продлить сроки программы материнского капитала

Губернатор Георгий Полтавченко поручил продлить сроки действия программы по выплатам материнского капитала в Санкт-Петербурге. Такое заявление он сделал в ходе заседания правительства города 14 февраля.

По словам градоначальника, сейчас достигнут явный рост рождаемостью над смертностью, важно не сбавлять обороты.

«До 2018 года продлена программа материнского капитала, и уже сегодня надо думать о том, чтобы продлевать эту поддержку, она востребована людьми», – заявил чиновник.

Также Полтавченко отметил важность вовлечения пенсионеров в экономику города и создания для них комфортной среды. В частности, он предложил создать пансионаты для пожилых людей на основе государственно-частного партнерства.