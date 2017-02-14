Совершить покупку в Интернет-магазине квартир теперь возможно

Компания Navis Development Group совместно со своим эксклюзивным брокером АН «МЕТРЫ» протестировала и внедрила новую услугу – покупку квартиры он-лайн.

Так покупателю теперь не обязательно посещать офис для оплаты брони или оплаты квартиры полностью. Эта услуга доступна на сайте жилого малоэтажного проекта.При этом дополнительную информацию можно получить по телефону, связавшись с менеджером компании.

Важно, что на сайте автоматизирован и процесс подачи заявки в банк для получения ипотечного кредита. Стратегический партнер застройщика Navis Development Group – ПАО Сбербанк, принимает заявки в электронном виде. Все справки в электронном варианте можно отправить через ипотечного брокера АН «МЕТРЫ» вместе с заполненным заявлением. При этом специалист подберет наиболее подходящую ипотечную программу не только в Сбербанке, но и в десяти других банках-партнерах компании.

«Наша жизнь стремительно набирает обороты. Самый ценный ресурс – это время, которого зачастую катастрофически не хватает. Компания Navis Development Group благодаря динамичному развитию интернет-технологий предлагает своим клиентам уникальные опции, доступные в любой точке земного шара в любой день в любое время суток. Благодаря новому ресурсу даже клиенты из других городов, не посещая Петербург, могут совершить покупку квартиры в наших малоэтажных проектах комплексного освоения территории формата «Европейские пригороды», – говорит Андрей Вересов, Генеральный директор АН «МЕТРЫ».

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