Автор коммерческой акции "Летопись - Бессмертный полк" объяснил свой интерес к школам Петербурга

"Фонтанка" 14 февраля нашла автора акции "Летопись – Бессмертный полк", которая проводится в школах Петербурга и Ленобласти. Коммерческие услуги школьникам предлагает петербургское ООО "Милс-СПб", которое принадлежит предпринимателю Андрею Шамаеву.

Предприниматель заявил, что готов объяснить суть акции в письме, которое направит в редакцию "Фонтанки". Корреспонденту "Фонтанки" Шамаев также заявил, что проект "Летопись – Бессмертный полк" не имеет ничего общего с общероссийским движением "Бессмертный полк".

"Мы коммерческая организация, которая уже 10 лет сотрудничает со школами Петербурга и Ленобласти. В частности, мы дарим школам книги об их учебном заведении. В рамках данной акции также планируем издавать подарочные экземпляры книг, в которых будут собраны истории учеников о родственниках-ветеранах", – говорит Шамаев.

Что касается платных фотосессий, в рамках которых ученикам предлагают сфотографироваться в военной форме за 600-700 рублей, то это, подчеркнул Шамаев, и есть коммерческая составляющая проекта "Летопись – Бессмертный полк" . "Фотографии выкупаются только по желанию родителей учеников", – добавляет предприниматель.

Не считает обманом господин Шамаев и обещание, которое нанесено на рекламную листовку "Летопись – Бессмертный полк". Авторы акции, напомним, обещают перечислять часть заработанных средств в Санкт-Петербургскую общественную организацию ветеранов войны, труда и Вооруженных сил. При этом глава петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев 13 февраля заявил "Фонтанке", что ветеранам ничего не известно о фотопроекте "Летопись – Бессмертный полк". И никто не выходил на ветеранскую организацию с предложением отдать ей часть выручки.

"Я направил письмо Волобуеву 2 февраля. До него оно так и не дошло. Вчера позвонил ему, но вы меня опередили", – так объяснил это обстоятельство Шамаев.

По данным системы "Спарк", ООО "Милс-СПб" было зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2004 году с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Учредитель Андрей Шамаев. Выручка по итогам 2015 года составила 4 млн рублей.

Напомним, "Фонтанка" сообщала о том, что в некоторых школах Петербурга и Ленобласти детям начали раздавать рекламные листовки, в которых содержится призыв присоединиться к акции "Летопись – Бессмертный полк" . Организаторы обещали организовать внутришкольную патриотическую игру для учеников 1 – 6-х классов, провести платную фотосессию школьников в военной форме и представить школе фотокнигу с историями участников Великой Отечественной войны, "рассказанными школьниками и сотрудниками школы". Кураторы движения "Бессмертный полк" сообщили редакции, что не имеют отношения к коммерческим проектам и выразили сожаление, что кто-то спекулирует на бренде "Бессмертный полк".