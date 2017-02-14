Смольный открыл обсуждение проекта реконструкции Конюшенного ведомства

Концепция нового общественного пространства в Конюшенном ведомстве опубликована комитетом по культуре Петербурга. В здании предлагают открыть галереи, концертную площадку, кафе и обустроить во дворе открытый амфитеатр.

Как сообщили «Фонтанке» 13 февраля в пресс-службе комитета, общественное обсуждение проекта продлится до конца недели. Горожане могут высказать свои предложения по использованию бывших императорских конюшен, направив обращения в ведомство.

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Автор: Презентация комитета по культуре

Концепцию использования здания разработали комитет по культуре вместе с Музеем истории Петербурга. В стометровых стасовских галереях вдоль Мойки предложено проводить временные выставки и фестивали.

В корпусах со стороны Конюшенной площади — разместить экспозицию Музея истории Петербурга. В частности, – восстановить обстановку бывшей квартиры Карла Маннергейма. Под музеем, на первых этажах, планируют открыть информационный центр для туристов, сувенирные магазины, кафе и рестораны. Возможно, в здании появятся гостиничные номера.

Кроме того, со стороны Тройного моста и набережной канала Грибоедова могут разместить концертный зал. А во дворе — амфитеатр и крытую площадку для мероприятий.

Конюшенное ведомство на одноименной площади передали под культурное пространство в 2016-м году. До этого, под давлением градозащитников, Смольный расторг контракт с «Плаза Лотос груп» Михаила Зингаревича. Компания планировала превратить конюшни в элитный апарт-отель. Стоимость реставрации здания ранее оценивалась в 3-6 млрд рублей.