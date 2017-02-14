Смольный предложил убрать Университет Лесгафта из центра Петербурга

Перенести Университет физкультуры им. Лесгафта с набережной Мойки в рамках реновации Северной Коломны предложил комитет по градостроительству Петербурга. На месте вуза может появиться новое городское пространство.

Как сообщил на заседании городского правительства 14 февраля глава комитета Владимир Григорьев, один из вариантов развития Северной Коломны предусматривает преобразование территории Университета им. Лесгафта на улице Декабристов, 35.

«Вынос университета, создание на его территории крупного общегородского центра с новой функцией и нового пешеходного пространства, связывающего улицу Декабристов с Новой Голландией», – охарактеризовал новую концепцию Владимир Григорьев.

Кроме того, этот вариант предусматривает реновацию кондитерской фабрики имени Самойловой на улице Писарева, 3 (она входит в холдинг «Объединенные кондитеры»). Производство диссонирует с окружающей застройкой, убеждены чиновники.

В базовом варианте реновация территорий «Конюшенная» и «Северная Коломна» предусматривает капремонт домов и сетей, строительство парковок и вовлечение в оборот неиспользуемых городом зданий. К этому может добавиться развитие велоинфраструктуры и новых пешеходных маршрутов — вдоль набережной Мойки и от Адмиралтейского канала до Галерной, через проходные дворы.

Программа сохранения исторического центра Петербурга была утверждена в 2012 году. В нее вошли две территории общей площадью 112 га – «Конюшенная» и «Северная Коломна — Новая Голландия». Позже был добавлен квартал «Лиговка». Стоимость реновации кварталов оценивалась в 69 млрд рублей. За эти средства планировали обновить инженерную инфраструктуру, отремонтировать дома, дороги и набережные, расселить коммуналки. А также — создать новые туристические маршруты и общественные пространства.

Куда планируется перенести университет физкультуры, на заседании правительства не было сказано ни слова.