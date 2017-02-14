Полтавченко на заседании правительства уволил зампреда комитета

Губернатор Георгий Полтавченко объявил об увольнении работающего не на благо города чиновника. Такое заявление он сделал после окончания заседания правительства Петербурга 14 февраля.

«Каждый из здесь присутствующих здесь служит для одного – для блага города. Того, кто этого не понимает, мы просим покинуть наши ряды», – заявил Полтавченко, добавив, что сегодня во время заседания один такой «не понимающий» заместитель председателя комитета был отстранен от службы. Кто это, градоначальник не сообщил.

По данным «Фонтанки», в рядах комитетов, подчиненных вице-губернаторам Игорю Албину и Николаю Бондаренко не произошло кадровых изменений. В пресс-службе губернатора отказались комментировать, кто именно был уволен.