В Митрофаньевском тупике полыхало здание склада

Семь пожарных расчетов тушили пустое здание склада в Адмиралтейском районе Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу, сообщение о возгорании в Митрофаньевском тупике, 9, поступило в пожарную охрану 14 февраля, около 11:45.

В неэксплуатируемом здании, где раньше располагались склады ряда петербургских фирм, горело на площади 100 квадратных метров. Огонь был виден издалека, сообщают очевидцы.

Силами 35 пожарных возгорание удалось локализовать после полудня.

Сведения о пострадавших не поступали.