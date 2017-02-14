Евгений Савин: "Какие же мы, футболисты, ограниченные люди"

Разбирается ли Сергей Шнуров в футболе, как обманывают футболистов родственники и как может сорваться переход в ЦСКА, "Фонтанке" рассказал ведущий программы "Культ тура" Евгений Савин.

Когда-то Савин сменил 10 российских команд, один раз призывался в сборную и популярен был в первую очередь благодаря мему "Угол головы". Неожиданно после завершения карьеры Евгений вместе с Юрием Дудем (главный редактор сайта Sports.ru, в прошлом – ведущий телешоу "Удар головой") стал вести программу "Культ тура", которая за первый сезон стала событием в российском спортивном телевидении. Вместе с Дудем стал телеведущим-2016 по версии журнала GQ. Давно живет в Петербурге, где учится сейчас на заочном по специальности ГиМУ.

– По дороге на интервью я расшифровал с помощью "Гугла" твое сообщение и что за зверь такой ГиМУ. Государственное и муниципальное управление.

– Да. В будущем буду губернатором Тюменской области.

– Заочников в Тюменскую область распределяют?

– Хотел футбольный менеджмент, но на момент поступления решил выбрать менеджмент в области государственной службы. Предметы? Обычные. Деловые коммуникации, все, что связано с управлением. Сейчас у меня последняя сессия. Диплом про культуру управления. Может быть, получится сделать эту работу на примере спортивной организации. Хочу попробовать пройти практику в РФС.

– Какая кривая завела тебя в Петербург?

– Личная жизнь. Девушка, с которой я тогда встречался, приехала поступать в этот чудесный город, в самый лучший город в стране. Я приехал, увидел, полюбил. Девушек после этого было много, а город остался один. Я купил квартиру и кардинально менять свою жизнь не собираюсь. При этом работаю в Москве. Раньше я уезжал по футбольным делам. Сейчас я понимаю, что вся телевизионная движуха сосредоточена в Москве. Сперва расстроился, что придется из любимого Петербурга уезжать. Но потом я понял, что Москва меня устраивает по рабочему темпу. А в Петербурге хорошо жить и приезжать на выходные.

– А кривую, которая забросила тебя в телевизор, надо полагать, зовут Юра?

– Да. За несколько месяцев до появления "Матч-ТВ" у меня было две травмы серьезные. Сперва огромная киста в колене, потом вышел на игру и порвал ахилл. Заканчивал я дома, за "Тюмень". И разрыв ахилла поставил точку, я понял, что футбол – все. Но было желание выходить из зоны комфорта и пробовать что-то новое. И тут пишет Юра: "Запускается канал, я буду делать один проект, всегда считал, что тебе нужно на телеке попробовать, не хочешь записать пилот?". Я обожаю все новое и интересное и тем более все-таки о футболе. Записали пилот. Не супервпечатляющий.

– Ты, насколько я знаю, был в обтягивающих джинсах и с лишним весом.

– Да, я впервые позволил себе в отпуске не следить за режимом и приехал с лишней десяткой. Но этому тоже есть объяснение. Футболисты привыкли к одному ритму, всю жизнь макароны с курицей на обед, ты привыкаешь, что на поле все сгорает, а это был мой первый отпуск после завершения карьеры, в качестве пенсионера, которого нигде не ждут и никуда не надо. Но я взял себя в руки, вот тут, в парке на Елагином острове, сбросил, и пошло-поехало.

– Начинали вы со Шнуровым?

– Суперперсонаж. Часто его вспоминаю. Это был первый человек, на которого я смотрел и понимал: "Господи, какие же мы, футболисты, ограниченные люди. Вот сидит человек, который многое видел и обо всем может поговорить". К сожалению, нужно признавать: футболисты – инфантильные ребята, которые деградируют, находясь в постоянной зоне комфорта с ранних лет, получая – и это надо признать, – не всегда обоснованные деньги. И самое страшное – не наличие кучи бабок, а деградация. И я такой же, как и все. Нужно понимать, что это так, это как с алкоголизмом: первый шаг – признать наличие проблемы. Главная проблема – отсутствие фундаментального образования. И нужно ходить в "Эрмитаж", брать уроки репетитора по русскому языку и перечитывать классиков...

– Перечитывать или читать?

– Скорее, читать, да. В общем, нужно найти мотивацию, потому что стабильный отрезок, в котором были слава, деньги, автографы, и когда тебе говорили, во сколько вставать, прошел.

– Да даже не говорили: просто в номер звонил массажист.

– Да. Ну вот массажист не придет больше. Нужно начинать с нуля.

– Чем Шнуров удивил?

– Первая запись. Мне нужно сказать: "Привет, это шоу "Культ тура". Я сделал, наверное, дублей 20. Я нервничал, сбивался, напрягался. Я понимаю: Серега сидит, начинает вздыхать, думает: "Куда я попал? Что это за студенты-сосунки ?". Но при этом он говорил: "Жека, давай! Ты сможешь!". Ему это не очень нравилось, но он вел себя как полный профессионал. За это ему огромный респект. Шнур – супертоп.

– Он разбирается в футболе?

– Нет, конечно. Он про то, как схема 3-5-2 в фазе обороны перестраивается в 5-3-2, не расскажет, как сужают и поджимают – не видит. Но мне показалось, что он очень переживает за "Зенит", и это взаимная любовь Виража и Шнура. Он болельщик. Не специалист.

– Кто из гостей запомнился?

– Это хороший вопрос. Люди были разные. И судьи, и президенты клубов, и футболисты, и люди, которые считают, что они футболисты. Однозначно – Федя Смолов. Самый интересный сейчас футболист в России.

– Гениальный кусок про намазывание масла на хлеб.

– Да. Конечно же, Вася Березуцкий. Он может найти себя в стендапе и на телевидении. Он хорошо шутит, он артист, это видно по тому, как он помогает себе мимикой и жестами. Лео Слуцкий – с ним была интересная программа перед Евро.

– Еще когда мы не знали, что мы – оно.

– Мы, конечно, догадывались. Арбитр Сергей Карасев, который сломал стереотипы: все обычно думают, что судьи – скучные люди. Свистнул, получил деньги в конверт и ушел.

– Я надеялся, что они все-таки на карточку приходят.

– Думаю, не всегда. Налоги они точно не платят с вещей, которые мы не можем доказать, но о которых догадываемся, что они существуют. Карасев показал, что он клевый, разносторонний чувак, который слушает рок, под который танцуют в аду. И ходит на концерты металлических групп. Он признавал свои ошибки и волнением показывал, что он человек. Это было прикольно. Еще выделю Ольгу Смородскую: она взяла двух ведущих практически за рога и не отпускала до конца программы. Ольга Юрьевна человек. Можно 23 февраля отправить ей сообщение, и она не обидится. Она – мощь.

– Кто из профессиональных футболистов – на пенсии, доигрывающих, – мог бы выстрелить на телевидении?

– Вася Березуцкий. Дзюба не заканчивает. Он мог бы, но не знаю, как он будет действовать перед камерой. Бывают весельчаки в гримерке, которые выключаются перед камерой.

– Салугин?

– Ну, Салугину еще играть и играть, он 88 года рождения. Так, стоп, ему уже 29?

– Сейчас неприятно стало?

– Не, мне-то что, мне 33, у меня уже все хорошо. Это когда ты футболист, ты по этому поводу переживаешь. Контракт переподписывать- то уже не надо. Я не знаю, какой из Салугина артист. А это важно.

– Сейчас ты в мире шоу-бизнеса. Большую часть карьеры ты провел в скромных командах, на трибунах твоих стадионов не кипела жизнь.

– Ой, да ну ладно!

– Хорошо, в командах, которые не претендовали на пьедестал.

– Это да.

– Сейчас ты работаешь в мире славы, которой ты, будучи профессиональным футболистом, недополучил. Ты фотографируешься на вечеринке журнала GQ. И этот мир стразиков и Ксении Собчак – он же еще более конкурентный.

– В футболе же точно так же. Когда ты молодой парень, тебе 18 лет, ты обычный в дубле, – тебе никто не говорит: "Парень, давай попробуем твои силы в основном составе". Ты так же кусаешься, брыкаешься, чтобы залезть в команду мастеров. Для того, чтобы поймать звезду, не обязательно переживать второй этап карьеры. У меня была легкая звездная болезнь. В 18 лет я тренировал детей в Тобольске, у меня была травма, я не играл, у меня даже не было кроссовок. Я купил Nike, из пуленепробиваемо й резины. Летом потели ноги, но это было не важно, важно было то, что я мог носить их и зимой. А через 3 года меня Хиддинк вызвал в сборную. Вот после этих трех лет – первый дивизион, "Анжи", "Томь", "Амкар", "Химки" – попал в сборную. Начал ощущать признание, чувствовать внимание болельщиков, экспертов, деньги в долларах появились. Появилась возможность купить машину или сестре квартиру. Началось легкое помутнение. Мол, дальше будет в сто раз лучше. Сейчас мне это точно не грозит. Я знаю: как только ты даешь слабину и снижаешь требования, ты сразу падаешь вниз.

– У тебя была импульсивная покупка, когда деньги жгли ляжку?

– Всегда знал цену деньгам, которые зарабатывал. Родителям спасибо: я все деньги инвестировал в "недвижку". Купил квартиры родителям, сестре, мне есть, где жить. Я знаю футболистов, которые после конца карьеры в топ-командах остались без ничего. На мой вкус, это преступление перед своим здоровьем как минимум. Импульсивная? Я хотел конкретные часы. Я играл тогда в Самаре, приехал в Париж на Новый год. Зашел, увидел две пары часов: я хотел и те, и те. Одни – под такой лук, другие – под сякой. Что делает футболист? Спрашивает "какая скидка, если куплю обе?". В общем, я купил обе пары, нарезался шампанским – там же еще и наливали бесплатно в магазине, – и в двух парах на руках, бухой я вывалился в парижскую новогоднюю ночь и был абсолютно счастлив.

– Футболистов всегда хотят облапошить.

– У меня был тесть. Бывший. Я поверил в бизнес-планы. Басни. Он был депутатом в Тобольске. Мы строили автосалон "Рено". Мы его построили. Но уже совсем за другие деньги. И бизнес-планы изменились. Выяснилось, что тесть выводил деньги из предприятия, преднамеренно его банкротя. Грубо говоря, меня швырнули на все деньги, которые я заработал в футболе. Мне потом сказал один хороший аудитор: "Самое ценное, Жень, что ты получил – это опыт". Тесть сейчас сидит, мне от этого не горячо и не холодно. Я в целом смотрю на такого рода сюжеты спокойно: главные претензии к себе. Эти проблемы же от необразованности , от некомпетентности . Нам же не хватает ни образования, ни понимания. Мы боимся людей, которые выглядят экспертно, но мы слушаем людей, которые давят на нас психологически. Или приезжают на встречу на дорогих машинах.

– А это может быть арендованный "Мерседес".

– Причем не на день, а на два часа, чтобы тебя развести. Футболист смотрит на побрякушки, а не на то, что внутри. Футболистов легко кинуть.

– В "Зенит" никогда не звали?

– Желание было всегда. Но тот тост оказался не про меня. Я еще до перехода в "Амкар" переехал в Санкт-Петербург и понял, что у меня эрекция, которая не проходит. Не звали, даже когда вызвали в сборную. Мне Хиддинк говорил: "У тебя правильный менталитет, тебе нужно поменять команду, перейти в более статусный клуб, и тогда у тебя будет прогресс". ЦСКА был на горизонте, "Зенита" не было. Свой первый гол в Премьер-Лиге я забил "Зениту" как раз, Славе. Мы тогда проиграли 3-1, я сравнял счет. В молодежке я пересекался с Гариком Денисовым, он был у нас капитаном, это времена мема "Угол головы". Денисов сказал: "Ты живешь в Питере, найди того, кто тебя порекомендует, сделай максимум". Не получилось. Хотя желание было огромное.

– Эта история звучала уже: ты практически перешел в ЦСКА. Жил в Ватутинках. И потом на горизонте появились люди, которые стали требовать с президента ЦСКА дополнительных денег за трансфер. Что это были за люди?

– У меня был агент, Алексей Николаевич Сафонов. Были люди, которые помогали ему вести бизнес. Точно не по юридическим моментам его консультировали. ЦСКА платил "Амкару" 4 миллиона евро. Оплачивали налоги, как мне сказали. В общем, эти коллеги агента пришли к Гинеру и сказали: "Это наш футболист, давай нам еще". Думаю, просили процентов 20, миллион евро точно. Гинер сказал: "Все, конечно, круто". К тому же это был не очень удачный год у ЦСКА, разъезжались Жо, Красич, за меня пластался только Газзаев, но когда пошли такие проблемы со мной, совет директоров ЦСКА сказал: "Потенциально – молодой, наконец-то русский форвард в составе ЦСКА. Но что-то как-то теленок получается золотой".

– Это тюменские были?

– Не, Москва-Москва. Это все было неформально, это не те партнеры, с которыми Николаич общается, ООО они точно вместе не открывали.

– Не чужая тебе команда "Томь" переживает непростые времена. Ее руководители заявили, что официальная задача команды – удачное выступление в ФНЛ. То есть вылет дивизионом ниже.

– Это публичное признание того, что ничего хорошего на уровне Премьер-Лиги не будет. Это такой способ снять с себя ответственность и сказать: да, у нас есть проблемы, но у нас есть свои кадры и давайте их растить, пусть и дивизионом ниже. Есть футбол, есть на что томичам ходить, есть стадион "Труд". Я не внутри команды, но со стороны эта ситуация выглядит классикой: бюджетные деньги закончились.

– Вряд ли планировалось, что судебные приставы будут арестовывать здание базы.

Ну да. Во Владивостоке игроки едят доширак и на базе нет света. В таких случаях мне жаль не футболистов, мне очень жаль болельщиков и детей, которые ходят в футбольные школы. Ты же вырастаешь на примере кого-то. Многие футболисты забывают, что они примеры для детей: отношением к делу, техникой, прическами. И ведь это происходит в футбольных регионах, я в 2004 в "Томи" играл, когда команда в Премьер-Лигу выходила, полный "Труд" был. Люди жили футболом. И жалко болел с детьми, когда такие команды пропадают из-за действий менеджмента.

– "Анжи" опять сменил курс.

– Тут был частный инвестор, Сулейман Керимов. Он хотел объять необъятное.

– Мне кажется, даже объял его.

– По результату не объял. Керимов сделал резонансный клуб, но с перегибами. Я был на матче "Анжи" со "Спартаком" в "Лужниках". Расима Тагирберкова от спортивной зоны до парковки провожали два охранника. Я играл с Расимом Тагирбековым, он обычный парень из Дагестана. Два охранника – это too much. Зачем? Кстати, помнишь, как в Роберто Карлоса бросили банан? Это было в Самаре, я играл против Карлоса и в этот момент пошел в подкат против него. Слышу – недовольный гул трибун. Думаю, что такое, а только потом понял, что это совпало с швырянием банана. Карлос ушел тогда, больше на поле не выходил. Но на футболе бывает и такое. Такое пресечь невозможно. В общем, Сулейман захотел сделать wow, а все и сразу не очень получилось. Пришел Осман Кадиев, я играл против его "Динамо" из Махачкалы. Кадиев, кстати, взял Григоряна из Владивостока.

– Успел сбежать от доширака.

– У него всегда бойцовские команды. Витальич – приверженец футбола с огнем. На сборах он новичкам выдавал боксерские перчатки, прикинув вес. Типа, "раунд". Метелели друг друга так – у меня челюсть отпадала. Так Григорьян проверял характер новичков. На третий день я получил травму и до меня очередь не дошла. Не хотел бы попасть под Асильдарова. В "Анжи" потолок сделали миллион рублей, для РФПЛ не супер, но для российского футбола сейчас – не мега катастрофа. Ребята, давайте жить по средствам. "Амкар" идет в четверке. Это супертоп. Можно Гаджиеву ставить памятник, рядом с "Солеными ушами" в Перми. Нельзя раздувать рынок, так, чтоб потом регион терял футбол.

– "Спартак" чемпион?

– Есть один момент, который отличает нынешний "Спартак" от "Спартака" последних лет. Обрати внимание, какие там эмоции, когда "Спартак" выигрывает. Впервые за годы появился коллектив. Нету деления на бразильцев, молодежь и страны третьего мира. Я знаю изнутри, что там есть коллектив и такого не было давно. Где-то отскочили, где-то взяли свое, но есть команда. Это не европейский клуб, где игроки могут не общаться, это русский клуб, должна быть идея, общение. Я это вижу, и шансы "Спартака" велики. Второй момент – селекция. Я живу в Петербурге и, работая на федеральном канале, пытаюсь не болеть за "Зенит". Последнюю зиму совсем не понимаю. Цаллагова помню еще мальчиком в молодежке, он боец, отдает футболу 150 процентов. Для него переход в "Зенит" – это успех. Но успех ли это для "Зенита"? Лунев... Я мечтал всю жизнь играть в "Зените". Лунев провел в Премьер-Лиге 10 матчей. Потащил пенальти, но 10 матчей! Это не показатель. А вдруг не пойдет через полгода? А контракт подписан на 4. Лунев может сказать: "Я готов вам снег разгребать на новом стадионе". Тот же Селихов год отыграл за "Амкар" прежде, чем в "Спартак" перейти. Иванович – человек для основы. Я ездил недавно в Лондон, говорил с руководством одного клуба с русским владельцем. Они говорят: "Мы хотели Ивановича. Но не могли с "Зенитом" конкурировать по деньгам". Пока это главная покупка. Про парня из ФНЛ (речь идет о Сергее Зуйкове, футболисте из "Волгаря", – прим. ред) вообще молчу. Жалею, что Луческу не тренировал "Зенит" в те годы, когда я играл. У меня точно был бы шанс. Пойми мой посыл: Петербург – особенный город, в "Зенит" должны брать лучших.

– 5 очков отыгрываются?

– Это абсолютно ничего.

Беседовал Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"