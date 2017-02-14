Советник Трампа Флинн уволился из-за переговоров с Россией

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку из-за обвинений в том, что он скрыл факт обсуждения антироссийских санкций США с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. На его место претендуют три человека, в том числе и бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус. Как отмечают эксперты, уход Флинна может навредить восстановлению отношений между Россией и США.

Как 14 февраля пишет RNS, советник по национальной безопасности президента США Майкл Флинн подал в отставку за «неуместные» контакты с Россией. В своем заявлении об уходе он признал, что представил вице-президенту Майку Пенсу неполную информацию о своих контактах с российским послом в США Сергеем Кисляком, пишет Bloomberg.

Ранее появились сообщения о том, что Флинн обсуждал снятие антироссийских санкций с Кисляком, однако сам Флинн это категорически отрицал. Позже его пресс-секретарь заявил, что Флинн «не может быть уверен в том, что эта тема никогда не поднималась». Кисляк, в свою очередь, подтверждает наличие контактов с Флинном как до президентских выборов, так и после них, однако отказался в предоставлении подробностей.

«Я непреднамеренно предоставил избранному вице-президенту и другим лицам неполную информацию о своих телефонных беседах с российским послом. Я принес искренние извинения президенту и вице-президенту, и они приняли мои извинения», — указал Флинн в заявлении об увольнении.

Отставки Флинна требовали как представители демократов, так и некоторые республиканцы, отмечает Bloomberg. Его контакты с Кисляком интерпретировались как неуместные и даже как потенциальный сигнал Кремлю о том, что высшее российское руководство может рассчитывать на ослабление санкций.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что бывшая исполняющая обязанности генерального прокурора США Салли Йетс в конце января предупреждала администрацию Трампа о том, что Флинн представил избранному вице-президенту Майку Пенсу и другим ответственным лицам неверную информацию о своих контактах с Кисляком. По ее мнению, это может сделать его уязвимым для шантажа со стороны России.