В защиту Путина: Кто посягнет на президентскую честь, и что за это будет?

14.02.2017 13:12

Ближе к выборам президента в России может появиться закон о защите чести и достоинства главы государства. С таким предложением накануне выступил спикер ГосДумы Вячеслав Володин. От кого нужно защищать гаранта Конституции, а также о мировой практике по защите чести первых лиц, говорим в эфире [Фонтанки.Офис].

Для обсуждения предложения спикера ГосДумы Вячеслава Володина на связь со студией интернет-канала [Фонтанка.Офис] выходят главный редактор Carnegi.ru Александр Баунов, доцент Института общественных наук РАНХиГС, политолог Екатерина Шульман, директор, ведущий юрист «Центра защиты прав СМИ» Галина Арапова, социолог, директор "Левада-центра" Лев Гудков, а также писатель и философ Михаил Веллер.

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Философ и писатель Михаил Веллер напомнил, что приблизительно такой же закон был в Римской Империи. "Оскорбление величества являлось уголовным и одновременно государственным преступлением и каралось вплоть до распятия", – рассказал собеседник интернет-канала [Фонтанка.Офис]. "Для того, чтобы вертикаль была крепка, отзываться о ней, а, главное, о ее вершине, можно только в восторженных или в еще более восторжанных тонах, ибо любая критика подрывает авторитет власти. Слово "власть" должно вызывать у народа верноподанническое выражение лица, выпученность глаз и крики "ура!", – прокомментировал предложение Володина Михаил Веллер, и посоветовал журналистам "запасаться веревками, мылом и вазелином" и готовиться к соревнованиям по "выражению восторга от действий власти".

Аудиоподкаст эфира появится здесь в ближайшее время.

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