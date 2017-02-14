В Донецке после обстрела произошел взрыв на химическом заводе

Взрыв на Донецком казенном заводе химических изделий в Куйбышевском районе столицы ДНР произошел 14 февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Украины, есть пострадавшие.

Как сообщает ДАН со ссылкой на источник в оперативном командовании ДНР, обстрел велся с позиций украинской армии в районе населенного пункта Невельское, который находится между занятыми киевскими силовиками Авдеевкой и Карловкой.

«ВСУ обстреляли из 152-миллиметровой артиллерии территорию Донецкого казенного завода химических изделий. Есть пострадавшие. Предварительно один мирный житель погиб», — отметили в командовании.

Обстоятельства взрыва продолжают уточняться.

Агентство добавляет, что ЧП произошло около 10 часов утра. Мощный взрыв был слышен во всех районах города.