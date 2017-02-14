Пожарного инспектора в Петербурге будут судить за совмещение работы и бизнеса

В Петербурге направлено в суд уголовное дело в отношении инспектора пожарного надзора: по версии следствия, он создал фирму по оказанию услуг в сфере пожарной безопасности и навязывал эти "услуги" бизнесменам.

Как сообщает 14 февраля пресс-служба Генпрокуратуры РФ, инспектора отдела надзорной деятельности Невского района Игоря Кищенко обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании законному ведению бизнеса.

По версии следствия, инспектор после создания частной конторы (что ему как госслужащему запрещено), в ходе проверок коммерческих организаций вынуждал бизнесменов заключать договоры с его фирмой "под угрозой наступления неблагоприятных последствий". Злоупотребления были выявлены в ходе прокурорской проверки, отмечают в ведомстве.

Уголовное дело рассмотрит Невский районный суд.