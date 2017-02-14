ФАС оштрафовала Кронштадтский морской завод за предоставление неверных сведений о ремонте «Авроры»

Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) оштрафовало Кронштадтский морской завод (КМЗ) на 105 тыс. рублей, а его директора на 15 тыс. рублей за предоставление неверных сведений о ремонте крейсера «Аврора», говорится в сообщении ведомства.

Также антимонопольное ведомство возбудило в отношении КМЗ семь административных дел. По мнению УФАС, предприятие нарушило действующее законодательство, разместив протоколы рассмотрения заявок на закупки с нарушением сроков, сообщили 14 февраля антимонопольщики. Сумма этих контрактов составляет 24,5 млн рублей.

Напомним, «Аврору» ремонтировали на КМЗ с сентября 2014 года, она вернулась на место стоянки на Петроградской набережной в Петербурге в ночь с 15 на 16 июля 2016-го. Поводом для инспекции завода антимонопольным ведомством стала жалоба ООО «Рубин» на действия КМЗ при заключении контракта на асфальтирование причала в Кронштадте, откуда отходила «Аврора». Первое место по итогам торгов заняло ООО «ДСК Рамиренд», но компания «Рубин» не согласилась с условиями процедуры и в мае 2016 года подала жалобу.

Как пояснили УФАС, КМЗ предоставил ведомству документы, по которым асфальтирование проводилось в рамках исполнения госконтракта на ремонт крейсера, но потом выяснилось, что работы производились в рамках исполнения другого заказа – на ремонт и обслуживание судов Ленинградской военно-морской базы.

Ранее антимонопольное ведомство заявляло, что общая сумма нарушений, признаки которых оно нашло в ходе проверки КМЗ, может превысить 18 млн рублей. Но позже не подтвердило эту сумму, сославшись на то, что точное число можно будет подсчитать, когда факт нарушения будет установлен доподлинно.

Помимо семи дел, о возбуждении которых УФАС сообщило сегодня, сейчас антимонопольщики рассматривают еще одно – о правомерности заключения без проведения торгов контракта между КМЗ и «ЗВО «Инновент» на поставку кондиционеров на сумму 50 млн рублей.

«В ближайшее время антимонопольным органом в отношении КМЗ будет возбуждено еще несколько административных дел, а также дела по признакам нарушения законодательства о государственном оборонном заказе и антимонопольного законодательства», – добавили в УФАС.