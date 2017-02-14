Противоугонная система «Паутина» запущена в двух районах Петербурга

Система фото- и видеофиксации «Паутина» испытывается в двух районах города. Целиком ввести ее в эксплуатацию планируется к Кубку конфедераций, который начнется в Петербурге в июне 2017.

Как 14 февраля рассказал глава городского комитета по информатизации и связи Денис Чамара, называть районы пилотного запуска противоугонной системы чиновники пока не намерены — по рекомендации правоохранительных органов. «Паутина» позволяет распознавать регистрационные номера, отслеживать движение авто по заданным параметрам, а также в автоматическом режиме проводить аналитическую работу. К примеру, это касается ситуаций, когда в разных районах города одновременно обнаруживаются автомобили с одинаковыми номерами или машина начинает совершать нестандартные для нее передвижения. Информация предназначена для служебного использования.

Ранее начальник Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов анонсировал запуск весной текущего года системы, которая позволит отслеживать перемещение угнанных автомобилей. Аппаратно-программный комплекс получил название «Паутина». В данный момент в некоторых районах элементы видео- и фотофиксации работают с ограничениями и не позволяют везде отследить машину — в частности, такая ситуация в Приморском и Калининском районах.