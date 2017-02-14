В Кронштадте у коммерсантов забрали шубы на 800 тысяч

Полсотни меховых изделий изъяли у петербургских коммерсантов, не успевших оснастить товар специальными чипами.

Как сообщает 14 февраля пресс-служба Балтийской таможни, в одном из торговых центров Кронштадта изъяли 51 шубу из натурального меха общей стоимостью более 800 тысяч рублей. Причиной стало отсутствие обязательной маркировки по соглашению, которое вступило в силу еще летом 2016 года на территории Евразийского экономического союза. Предприниматели должны были доукомплектовать меховые изделия подающими радиосигнал RFID-метками до 5 декабря.

Следить за движением подобной одежды решено в рамках борьбы с незаконной продукцией, доля которой на меховом рынке достигала 90 процентов. По итогам проверки в Кронштадте были возбуждены четыре административных дела по ч.1 ст.14.43 (нарушение требований технических регламентов или обязательных требований к продукции) и ч.2 ст.15.12 КоАП России (продажа товаров без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ).

Проводится административное расследование.