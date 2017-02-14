ФХР отстранила тренеров "Витязя-2003" после смерти 14-летнего игрока

Тренеры команды «Витязь-2003» временно отстранены от деятельности, об этом сообщает 14 февраля Федерация хоккея России (ФХР) на официальном сайте. Причиной стала смерть 14-летнего игрока.

В офисе Федерации хоккея России состоялось внеочередное заседание Совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ, сообщает спортивная федерация. На нем был рассмотрен трагический эпизод в хоккейной школе «Витязь» (Подольск), в котором после тренировки погиб 14-летний воспитанник команды 2003 года рождения Илья Солнышкин.

По его итогам было принято решение о применении санкции в отношении тренеров команды «Витязь-2003» Дмитрия Дубровского и Вячеслава Курочкина: отстранение от тренерской деятельности до выяснения обстоятельств дела (окончания следственных действий). На настоящий момент расследование продолжается. В ходе него, возможно, будут применены и санкции в отношении других ответственных официальных лиц. К расследованию подключены медицинская служба ФХР и служба безопасности ФХР.

"Совместной дисциплинарной палатой ФХР и КХЛ в СДЮСШОР «Витязь» (Подольск) и других организациях запрошены все документы по данному делу. Заседания Совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ будут проходить по мере поступления новых материалов", сообщает ФХР.

Напомним, накануне "Фонтанка" писала о том, что по факту смерти 14-летнего хоккеиста в Подольске возбуждено уголовное дело. Пресс-служба Следственного комитета России сообщала о том, что по предварительным данным, причиной смерти ребенка явилась острая респираторная вирусная инфекция, отек легких. По данным местных СМИ, после тренировки в раздевалке была драка с участием подростка. Один из хоккеистов якобы разнимал конфликт и дважды ударил Солнышкина под дых. Ребенок якобы начал задыхаться, у него пошла кровь. После чего в ледовый дворец вызвали скорую. Илья Солнышкин с 2008 года по осень 2016-го был капитаном команды СДЮШОР СКА 2003 года рождения. В юношеский подольский «Витязь» мальчик перешел играть в сентябре 2016 года.