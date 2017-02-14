В Москве напали на инкассаторов: один налетчик застрелен

В Москве совершено вооруженное нападение на инкассаторов.

Как сообщили в столичном ГСУ СК РФ, преступление было совершено сегодня, 14 февраля, вблизи улицы Римского-Корсакова. Трое неизвестных напали на инкассаторов, находящихся при исполнении. В результате завязавшейся перестрелки один из нападавших был ликвидирован, а его соучастники скрылись с места происшествия.

Похищены ли деньги, следствие не уточняет.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, из корыстных побуждений в связи с исполнением служебных обязанностей).

На месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления.