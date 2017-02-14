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14.02.2017 11:11
3 Комментариев

В ЗВО объявили внезапную проверку боеготовности

Западный военный округ начал трёхдневную проверку боеготовности.

Как сообщает 14 февраля пресс-служба ЗВО,  внезапная проверка соединений и воинских частей проводится по решению врио командующего войсками округа генерал-лейтенанта Виктора Астапова.

"В высшие степени боевой готовности приведены мотострелковые, артиллерийские, ракетные и зенитно-ракетные бригады, бригады управления, подразделения обеспечения, бригада армейской авиации, Ленинградская Военно-морская база, а также военные комиссариаты Санкт-Петербурга, Псковской, Новгородской областей и Республики Карелии", – говорится в сообщении.

Военнослужащие в штатной технике совершают марши в назначенные им районы, а на спецполигоне в Ленобласти развернуты полевые подвижные пункты управления и узлы связи для координации. В пресс-службе уточнили, что проверка будет вестись в течение трех дней.

 


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комментарии пользователей (3)
Artem-M
14 февраля 2017 г. 11:23
"Завтра, в три часа сорок минут, будет неожиданная тревога. Ложиться не раздеваясь, оружейку держать открытой. Водителям техники быть на местах с вечера, двигатели не глушить."
Циник
14 февраля 2017 г. 11:23
У Шойгу такое развлекалово тревоги и да учения,видимо еще их МЧС осталось. То ли денег списывают под учения. То ли Американцы фоткающиеся с флагом на фоне Иван-города беспокоят.
Udel
14 февраля 2017 г. 11:17
ПроВерку внезапную? Что хватать, куда бежать...
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