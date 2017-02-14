В ЗВО объявили внезапную проверку боеготовности

Западный военный округ начал трёхдневную проверку боеготовности.

Как сообщает 14 февраля пресс-служба ЗВО, внезапная проверка соединений и воинских частей проводится по решению врио командующего войсками округа генерал-лейтенанта Виктора Астапова.

"В высшие степени боевой готовности приведены мотострелковые, артиллерийские, ракетные и зенитно-ракетные бригады, бригады управления, подразделения обеспечения, бригада армейской авиации, Ленинградская Военно-морская база, а также военные комиссариаты Санкт-Петербурга, Псковской, Новгородской областей и Республики Карелии", – говорится в сообщении.

Военнослужащие в штатной технике совершают марши в назначенные им районы, а на спецполигоне в Ленобласти развернуты полевые подвижные пункты управления и узлы связи для координации. В пресс-службе уточнили, что проверка будет вестись в течение трех дней.