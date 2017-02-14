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14.02.2017 11:09
2 Комментариев

Петербургу написали три сценария экономического развития

Правительство Петербурга утвердило три возможных варианта экономического развития города до 2035 года. О том, как будет жить Северная столица в ближайшие годы, рассказала на заседании правительства 14 февраля председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Елена Ульянова.

В докладе чиновницы расписано три варианта. Первый – базовый. Согласно ему, темпы роста валового регионального продукта (ВРП) составят ежегодно 3 процента, инвестиции возрастут с 18 до 20 процентов, число горожан увеличится до 5,8 млн человек, зарплата их будет прирастать на 5 процентов в год.

Вариант «базовый плюс» предполагает рост ВРП более 3 процентов в год, ускорение темпов экономического роста, однако, по словам Ульяновой, произойдет это в основном за счет внешних факторов – изменений на международных рынках. Согласно второму варианту, производительность труда будет увеличиваться быстро, дополнительная потребность в трудовых ресурсах к 2035 году составит 709 тысяч человек, при этом прирост населения ожидается до 1 млн человек, а доля инвестиций в ВРП – до 22 процентов. Основной прирост ВРП обеспечат следующие сферы экономики: фармацевтика, информатика, туризм, оптовая торговля нефтепродуктами (фактически в городе не ведущаяся), розничная торговля за счет роста потребительского спроса.

Третий целевой вариант развития предполагает рост инвестиционной активности в городе. Темпы роста ВРП – более 5 процентов. Наибольший рост – в операциях с недвижимостью, оптовой и розничной торговле. Индекс потребительских цен к 2035 году запланирован в размере 103,5 процента, темп роста инвестиции в основной капитал составит 108,8 процента. В 2035 году, согласно этим данным, в городе будут жить 6,6 млн человек. Средняя заработная плата в 2035 году составит 133 тысячи рублей. При этом к 2035 году по данному сценарию город будет меньше вкладывать в образование и больше – в развитие транспортной инфраструктуры.

По словам Ульяновой, по итогам 2016 года в городе уже замечен положительный рост ВРП.

 


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комментарии пользователей (2)
Udel
14 февраля 2017 г. 11:13
Ульянова (Е)лена, через сто лет после? Символично...
klawaliliput
14 февраля 2017 г. 11:13
жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне ни тебе.
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