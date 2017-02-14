Рязанский губернатор заявил о своей отставке

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев сообщил о своей отставке на заседании регионального правительства 14 февраля.

Глава региона рассказал, что более недели назад передал президенту России Владимиру Путину заявление об отставке. О сроках рассмотрения заявления информации пока нет.

"Хочу, во-первых, поблагодарить вас всех за совместную работу. Во-вторых, хочу пожелать, чтобы вы так же ответственно и честно работали под руководством нового губернатора. И третье. Хочу вас заверить, что где бы я в дальнейшем ни работал, всегда буду помогать Рязанской области. Всем спасибо. Всем работать!" – цитирует слова Ковалева РИА Новости.

Губернатор Рязанской области стал уже четвертым главой региона, который ушел в отставку с начала февраля 2017 года. Ранее свои посты покинули губернатор Пермского края Виктор Басаргин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын и новгородский губернатор Сергей Митин. Все четверо оказались в своеобразном кремлевском антирейтинге, о котором СМИ писали еще на прошлой неделе. В президентской администрации выразили недовольство показателями эффективности исполнительной власти ряда субъектов и намекнули на то, что в единый день голосования осенью 2017 года в избирательных бюллетенях этих регионов не будет фамилий действующих глав. Для того, чтобы у новых руководителей была возможность подготовиться к избирательной гонке, действующим главам субъектов пришлось объявить о досрочной отставке.