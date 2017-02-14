Группа компаний «Эталон» запустила мобильное приложение для Android

Еще
11:27 14.02.2017
Пришлите свою новость!
11:21
В Москве напали на инкассаторов: один налетчик застрелен
11:17
ВЦИОМ: Большинство россиян ничего не знает о гомеопатии
11:11
В ЗВО объявили внезапную проверку боеготовности
11:09
Петербургу написали три сценария экономического развития
10:58
Рязанский губернатор заявил о своей отставке
10:52
РФ начала производство С-400 для Китая
10:46
В автосервисе на Учительской горела дорогая иномарка
10:40
Суд рассмотрит дело о контрабанде наркотиков по почте из Панамы в Петербург
10:34
Полтавченко представил правительству нового вице-губернатора
10:33
Финляндию "косит" норовирус
10:27
На Васильевском острове после ремонта открыли движение на двух улицах
10:21
"Квадрат": Возможная отмена приватизации не вызвала ажиотажа в Петербурге
10:15
Топор стал орудием угона на севере Петербурга
10:09
Полсотни кораблей НАТО сопровождали "Адмирала Кузнецова" во время перехода к берегам Сирии
10:03
Незрячие теперь смогут «увидеть» Исаакиевский собор
09:57
Финляндия отмечает День друзей
09:49
ЦБ проверит, как российские банки защищены от хакеров
09:41
Шиномонтаж на Митрофаньевском «брали» с ножом, вилкой и арбалетом
09:33
Приезжему лжеминеру приглянулся дом на Стародеревенской
09:25
В Петербурге расследуют странное ДТП с участием подростка
09:17
Петербуржца подозревают в надругательстве над пятилетним ребенком
09:09
Петербургского школьника развращали в гостях
09:01
В деле об изнасиловании на АЗС на Петергофском появился подозреваемый
08:53
Ночью в Петербурге полыхали гараж и три легковушки
08:45
В НИИ скорой помощи спасают жителя Купчино после падения из окна
08:37
Экс-губернатора Хорошавина доставили на Сахалин, где пройдет суд
08:29
Трое мужчин пострадали в аварии на Приозерском шоссе
08:21
CNN сообщил об отставке советника Трампа по безопасности Майкла Флинна
08:13
5 расчетов тушили горевшую квартиру в Стрельне
08:05
На Бали пятый день ищут пропавшего петербургского дайвера
03:01
Мастер перформанса из Швейцарии искупается в осколках
02:48
В петербургский музей поступила запрещённая книга с автографом Ахматовой
00:48
16-летние хоккеисты сборной России победили сверстников из Турции со счётом 42:0
00:40
Акции Apple выросли до нового исторического максимума
00:24
Трамп: О масштабах проблем США я даже не догадывался
00:14
КС решит, можно ли повысить выплаты за ДТП
00:11
Dow Industrial вырос до нового исторического максимума
13/02
Жулиану: Если предложат Китай, буду крепко думать
13/02
Renault показал сверхлегкое сиденье
13/02
Путин поздравил сербов и их президента. С Днём независимости и днём рождения
13/02
Электричество поступает в дома на севере Петербурга по обычной схеме
13/02
КС изучит выборное законодательство по просьбе адвоката Трунова
13/02
Мировые цены на нефть снижаются
13/02
Трамп пообещал «очень жестко» заняться КНДР
13/02
Суд во Франции снял арест с выплат российским компаниям по делу ЮКОСа
13/02
В Голландии открыт заказ на летающие автомобили
13/02
Трамп: США крупно повезло иметь соседом Канаду
13/02
Жители Купчино сидели без света из-за пожара на подстанции
13/02
Госдума одобрила повышенные коэффициенты налога на земли под жилье
13/02
Нидерланды не ратифицируют соглашение об ассоциации Украины с ЕС до выборов в парламент страны
13/02
Трюдо подарил Трампу его фотографию со своим отцом
13/02
Суд присяжных в США постановил, что Поветкин принимал мельдоний после его запрета
13/02
О платной акции "Летопись - Бессмертный полк" появляются новые сведения от горожан
13/02
Кончита Вурст решил стать мужчиной и на сцене
13/02
Дело четверки банковских мошенников на 6 миллионов направлено в суд
13/02
В Петербурге вырос стандарт стоимости услуг ЖКХ
13/02
Дома, оставшиеся без света в Выборгском районе, запитают через генератор
13/02
ВТБ24: Функционал карт восстановлен в полном объеме
13/02
В рейтинге самых продаваемых автомобилей с пробегом в России произошли изменения
13/02
На севере Петербурга нет света
13/02
У РПЦ и города нет денег на возрождение руин в Александро-Невской лавре
13/02
Команда по подготовке «Евровидения» на Украине объявила о своем уходе
13/02
В Мариинском театре дадут премьеру «Записок сумасшедшего»
13/02
Абэ: Обсуждал с Трампом антироссийские санкции
13/02
Из-за жалоб пациентов в Петербурге за год уволили семерых врачей
13/02
Российская биржа закрылась разнонаправленно
13/02
На месте теплиц Таврического сада Смольный обустроит общественное пространство
13/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 13 февраля
13/02
В Ленобласти потеплеет до +3
13/02
Лукашенко уберет из своей администрации каждого третьего
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
14.02.2017 10:39

Группа компаний «Эталон» запустила мобильное приложение для Android

Группа компаний «Эталон» запустила мобильное приложение для Android
«Эталон»

14 февраля Группа компаний «Эталон», представленная в Петербурге брендом «ЛенСпецСМУ», в Москве и Московской области – брендом «Эталон-Инвест», запустила мобильное приложение дляAndroid. Удобный, интуитивно понятный интерфейс позволяет без труда выбрать желаемую квартиру в любом объекте Компании.

Пользователям приложения доступны описания жилых комплексов, параметрический выборщик квартир, информация о спецпредложениях и необходимая контактная информация – адреса и телефоны офисов продаж и региональных представительств Компании. Также в приложении предусмотрена возможность делиться выбранными планировками с родными и друзьями или сохранять в «избранное».

Через приложение можно сразу же забронировать понравившуюся квартиру, связавшись напрямую с менеджером по продажам, – звонок по России бесплатный. При этом вся информация, необходимая для идентификации квартиры менеджером, будет выведена на экран мобильного устройства клиента прямо перед звонком.

Приложение доступно для скачивания по ссылке: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.exdesign.lss

Справка о ГК Эталон
 

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
«Эталон»
14.02.2017 10:39

Группа компаний «Эталон» запустила мобильное приложение для Android

14 февраля Группа компаний «Эталон», представленная в Петербурге брендом «ЛенСпецСМУ», в Москве и Московской области – брендом «Эталон-Инвест», запустила мобильное приложение дляAndroid. Удобный, интуитивно понятный интерфейс позволяет без труда выбрать желаемую квартиру в любом объекте Компании.
«Петербургская Недвижимость»
14.02.2017 10:28

Состоялась презентация «Квартира с первым взносом ноль рублей»

Как купить квартиру, не имея на руках собственных средств, в субботу 10 февраля, рассказали специалисты «Петербургской Недвижимости» на презентации «Квартира с первым взносом ноль рублей», которая состоялась главном офисе компании на Московском пр. 212
Navis Development Group
13.02.2017 12:49

В ЖК «Шотландия» начали работать шоурумы

В малоэтажном жилом комплексе «Шотландия», от Navis Development Group в Агалатовском сельском поселении, начали работу шоурумы квартир с отделкой и меблировкой.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Компанию «Монолит-М» не пустили строить дом на Солдата Корзуна
В Госдуме приняли поправку о бессрочной бесплатной приватизации
Эксперт: Налоговая практика не способствует выходу рынка аренды жилья из тени
Бесплатную приватизацию жилья в России хотят продлить до 2019 года
В «Новом Сертолово» введен в эксплуатацию детский сад
Правительство отменяет программу субсидирования ипотеки
За январь в Петербурге сдали полмиллиона квадратных метров жилья
«Главстрой-СПб» возглавил Александр Лелин
«Строительный трест» через суд выселил гаражный кооператив с Малой Бухарестской
Конституционный суд рассмотрит запрос парламента Петербурга о правилах застройки 7 февраля
Петербург нарастит школы и детсады за счет инвесторов
Смольный снова выгнал строителей с Крестовского
Как выбрать офис, идеально подходящий для вашего бизнеса: пять правил
Янила Кантри: ярмарка будущего?
Кто сжигает самострой?
Банкротство минует дольщиков «Элиса»
Застройщикам открыли электронное окно
О чем говорит финансовая отчетность застройщика?
Что нужно знать о недвижимости в 2017 году
Как в «Полежаевском парке» продавали квартиры дважды
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Строить ли стену Трампа вокруг Петербурга, решают дети и Вышенков

На Большой Пушкарской, где молотками били бизнесмена, сожгли машину

Как из-за голода в Финляндии в Петербурге вокзал построили

Петербургский чиновник сдержал обещание и ездит на велосипеде даже зимой

Акцию в Исаакиевском соборе остановила полиция

Ирина Тумакова/"Фонтанка.ру"

Протестующие образовали кольцо вокруг Исаакия

Новости компаний
«Эталон»
14.02.2017 10:39
Группа компаний «Эталон» запустила мобильное приложение для Android
14 февраля Группа компаний «Эталон», представленная в Петербурге брендом «ЛенСпецСМУ», в Москве и Московской области – брендом «Эталон-Инвест», запустила мобильное приложение дляAndroid. Удобный, интуитивно понятный интерфейс позволяет без труда выбрать желаемую квартиру в любом объекте Компании.
«Петербургская Недвижимость»
14.02.2017 10:28
Состоялась презентация «Квартира с первым взносом ноль рублей»
Как купить квартиру, не имея на руках собственных средств, в субботу 10 февраля, рассказали специалисты «Петербургской Недвижимости» на презентации «Квартира с первым взносом ноль рублей», которая состоялась главном офисе компании на Московском пр. 212
Navis Development Group
13.02.2017 12:49
В ЖК «Шотландия» начали работать шоурумы
В малоэтажном жилом комплексе «Шотландия», от Navis Development Group в Агалатовском сельском поселении, начали работу шоурумы квартир с отделкой и меблировкой.
Чистое небо 2
10.02.2017 17:39
«Петербургская Недвижимость» приглашает на презентацию «Квартира с первым взносом 0 рублей»
Презентация состоится в субботу, 11 февраля, в главном офисе «Петербургской Недвижимости» на Московском пр., 212 в кабинете 2016. Вход свободный.
ЖК «Образцовый квартал 2»
10.02.2017 17:17
ЖК «Образцовый квартал 2» аккредитован по военной ипотеке в Связь-Банке
ЖК «Образцовый квартал 2» строится в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на территории проекта «На Царскосельских холмах».
«Дом у Елагина острова»
10.02.2017 13:59
Паркинг в «Доме у Елагина острова» будет оснащен системой Parklift
«Северный город» вывел в продажу парковочные места в «Доме у Елагина острова», который строится в Приморском районе (Липовая аллея, 15). Подземный паркинг в этом доме оснащается системой Parklift, которая позволяет размещать автомобили на двух уровнях один над другим.
09.02.2017 14:01
Дом №15 ЖК «Солнечный» введен в эксплуатацию
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №15 в квартале «Солнечный» в Мурино. Дом рассчитан на 556 квартир, общей площадью около 25 000 кв. метров.
Setl City
09.02.2017 13:07
Setl Group вновь в тройке крупнейших застройщиков России
Согласно рейтингу, составленному Национальному объединению застройщиков жилья (НОЗА), холдинг Setl Group занял второе место в России по объёму строящегося жилья с показателем почти 1,6 млн. кв. м.
ГК Эталон
08.02.2017 17:22
ВТБ24 и ВТБ Банк Москвы аккредитовали корпус 4.11 квартала «Галактика» от ЛенСпецСМУ
7 февраля 2017 года сразу два банка - ВТБ24 и ВТБ Банк Москвы - аккредитовали корпус 4.11 квартала «Галактика», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит на территории сразу двух районов Петербурга: Московского и Адмиралтейского.
Фабио Мастранджело
08.02.2017 17:03
В жюри конкурса «Звезда Удачи» вошли эксперты мирового уровня
Масштабный некоммерческий проект группы компаний «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширил коллегию жюри. В 12-м сезоне в нее вошли более 10 новых экспертов, среди которых профессионалы с мировым именем
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.