Группа компаний «Эталон» запустила мобильное приложение для Android

14 февраля Группа компаний «Эталон», представленная в Петербурге брендом «ЛенСпецСМУ», в Москве и Московской области – брендом «Эталон-Инвест», запустила мобильное приложение дляAndroid. Удобный, интуитивно понятный интерфейс позволяет без труда выбрать желаемую квартиру в любом объекте Компании.

Пользователям приложения доступны описания жилых комплексов, параметрический выборщик квартир, информация о спецпредложениях и необходимая контактная информация – адреса и телефоны офисов продаж и региональных представительств Компании. Также в приложении предусмотрена возможность делиться выбранными планировками с родными и друзьями или сохранять в «избранное».

Через приложение можно сразу же забронировать понравившуюся квартиру, связавшись напрямую с менеджером по продажам, – звонок по России бесплатный. При этом вся информация, необходимая для идентификации квартиры менеджером, будет выведена на экран мобильного устройства клиента прямо перед звонком.

Приложение доступно для скачивания по ссылке: https://play.google.com/store/ apps/details?id=com.exdesign. lss

Справка о ГК Эталон

