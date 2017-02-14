Суд рассмотрит дело о контрабанде наркотиков по почте из Панамы в Петербург

Петербуржец окажется на скамье подсудимых по обвинению в контрабанде наркотиков из Латинской Америки по почте. Запрещенное вещество вместо адресата получили сотрудники таможни.

Как сообщила прокуратура города 14 февраля, уголовное дело возбудили против Дениса Смагина. Следствие полагает, что еще в июне 2011 года мужчина за океаном купил 250 граммов наркотиков, чтобы перепродать их в России. Связь с продавцом из Панамы он держал в Интернете. Оплатив 1420 долларов США, что по курсу того года составляло около 40 тысяч рублей, обвиняемый стал ждать заказ, который должен был прийти по почте под видом документов.

Наркотики в письме обнаружили на Пулковской таможне. Дело о контрабанде и приготовлении к сбыту рассмотрит Московский районный суд.