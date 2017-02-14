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14.02.2017 10:34
3 Комментариев

Полтавченко представил правительству нового вице-губернатора

Губернатор Георгий Полтавченко представил правительству Петербурга нового вице-губернатора Анну Митянину. 1 февраля Законодательное собрание утвердило чиновницу в этой должности.

На заседании городского правительства 14 февраля Полтавченко пожелал Митяниной успешной работы, а также добавил, что курировать вице-губернатор будет социальный и медицинский блоки.

Напомним, ранее "Фонтанка" сообщала, что предшественница Митяниной, вице-губернатор Ольга Казанская, написала заявление об отставке. Предполагалось, что причиной стали ее конфликты с фармацевтическим бизнесом (который настаивал на приватизации "Петербургских аптек"), а также с рядом главврачей петербургских больниц. Сама Казанская сообщила, что хочет заниматься семьёй.

Отметим, что Анна Митянина работает в Смольном с середины 1990-х, в юридическом комитете она начала трудиться под началом Дмитрия Козака, в 2003 году стала председателем ведомства. До этого Митянина работала в юридический службе ЗакСа.

 

 


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комментарии пользователей (3)
sextan
14 февраля 2017 г. 11:23
Так снимут Колабутина или нет?
Циник
14 февраля 2017 г. 11:16
К настоящему моменту она успела сделать довольно впечатляющую карьеру. "Мне 45 лет. Я родилась в Ленинграде, закончила СПбГУ, работала сначала в Законодательном собрании, тогда еще Городском совете, потом перешла в Смольный. Всю жизнь работаю там в юридическом комитете, с 2003 года являюсь его председателем, а с 2012 — еще и заместителем главы администрации города. Вся моя профессиональная деятельность связана с юриспруденцией. Могу сказать, что правом я владею в совершенстве. Могу писать, толковать, применять и защищать", — уверенно представилась Митянина на встрече с депутатами в ЗакСе. В СМИ Митянину часто связывают с вице-премьером Дмитрием Козаком. "Это правда, сначала он, будучи начальником юридического управления, брал меня на работу в парламент. А потом меня же взял на работу в Смольный. Но сейчас какая дружба может между нами быть? О чем дружить, где он и где я? Это все домыслы", — скромно отметила кандидат в вице-губернаторы. По словам Митяниной, она без раздумий ответила положительно на предложение губернатора возглавить социальный блок: "Я отношусь к тому типу людей, который работу в государственной системе рассматривает как служение".
Udel
14 февраля 2017 г. 11:07
Сблизят доходы главных и рядовых врачей? Время покажет...
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