Состоялась презентация «Квартира с первым взносом ноль рублей»

Как купить квартиру, не имея на руках собственных средств, в субботу 10 февраля, рассказали специалисты «Петербургской Недвижимости» на презентации «Квартира с первым взносом ноль рублей», которая состоялась главном офисе компании на Московском пр. 212.

Тема вызвала большой интерес. Ведь, как правило, для получения кредита банк требует внести 20-30% стоимости квартиры сразу. Участники презентации смогли узнать об уникальной кредитной программе «Ипотека без первоначального взноса», которую сегодня предоставляют банки-партнеры «Петербургской Недвижимости». Ее преимущество в том, что средства на первый взнос при покупке квартиры не потребуются.

Программа действует на все объекты, аккредитованные в рамах предложения. В конце мероприятия все желающие смогли задать интересующие их вопросы, а также получить бесплатные консультации от специалистов компании.

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