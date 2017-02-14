На Васильевском острове после ремонта открыли движение на двух улицах

После ремонта тепломагистралей в Петербурге с 14 февраля открыто движение транспорта по 10-11 и 16-17 линиям Васильевского острова.

Как сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Петербурга», завершен ремонт еще одного участка тепломагистрали «Восточная». Энергетики заменили 60 метров трубопровода диаметром 600 мм, а также реконструировали тепловую камеру. Кроме того, сотрудники компании переложили 60 метров тепловой сети диаметром 700 мм на пересечении Большого проспекта и 16-17-й линий В. О.

Напомним, 28 ноября 2016 года после ремонта было восстановлено движение автотранспорта по 14-15 и 20-21 линиям, однако масштабное восстановление теплосетей на Васильевском острове продолжается, в том числе и на этих улицах. По данным ГАТИ, с 15 февраля по 3 марта 2017 года на 14-15 линиях закрывается направление движения транспорта от набережной Лейтенанта Шмидта к Среднему пр. В.О., четная сторона перекрестка Большого проспекта и 2- 3 линий, перекресток Большого пр. В.О. и 8-9 линий, улица Репина в створе Большого проспекта, а также участок Большого проспекта от 8-9 до Косой линии.