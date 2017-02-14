Полсотни кораблей НАТО сопровождали "Адмирала Кузнецова" во время перехода к берегам Сирии

Пятьдесят-шестьдесят кораблей стран НАТО сопровождали тяжелый авианесущий крейсер ВМФ России "Адмирал Кузнецов" во время перехода судна к берегам Сирии и обратно, заявил командир крейсера капитан первого ранга Сергей Артамонов.

"Иностранные флоты, конечно, проявляли к нам интерес. За весь поход мы зафиксировали присутствие рядом с собой 50-60 кораблей стран НАТО. В определенных местах (например, от Норвежского моря до восточной части Средиземного моря) нашу группу одновременно сопровождали по 10-11 их", — заявил Артамонов в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном 14 февраля.

По его словам, такое внимание и озадачивало, и вызывало гордость одновременно. "Значит, чувствуют нашу силу, считаются с нашим Военно-морским флотом и Андреевским флагом!" — подчеркнул капитан.

Он также рассказал о том, как российским военным далось боевое применение палубной авиации у берегов Сирии. По словам Артамонова, при выполнении задач в Средиземном море учитывалось возможное наличие определенных систем ПВО у боевиков.

"Оправдан учет любой, даже минимальной угрозы. Поэтому, естественно, самолеты и вертолеты приходилось использовать так, чтобы исключить возможность их поражения с земли", — рассказал газете командир, добавив, что российские летчики стремились наносить удары без захода в зону поражения возможной противовоздушной обороны боевиков.