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14.02.2017 09:49

ЦБ проверит, как российские банки защищены от хакеров

Банк России в 2017 году проведет более ста проверок кредитных организаций на предмет качества защиты систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

Об этом рассказал заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев в интервью РБК. Регулятор таким образом хочет узнать о реальном состоянии защиты систем мобильного и онлайн-банкинга от взлома, а также о безопасности проведения платежных операций клиентами банков.

«В этом году в тематику традиционных инспекционных проверок кредитных организаций включили вопросы состояния систем защиты информации при совершении платежных операций. Цель проверок — изучение реального состояния в сфере применения банками технологий информационной безопасности», — уточнил Сычев.

Первые проверки, по его словам, начались в феврале.

Таким образом, ЦБ перешел от намерений провести тотальные ревизии банков на предмет защищенности от киберугроз, о которых сообщалось в декабре прошлого года, к практическим действиям.

В отношении банков, результаты ревизии которых окажутся неудовлетворительными, Банк России намерен принять меры. Сейчас ЦБ рассматривает два варианта: либо потребовать от них увеличить капитал, либо обязать их доначислить резервы на величину существующего операционного риска (в который включен риск мошенничества). Резервы планируется обязать формировать в размере среднесуточного остатка по корреспондентскому счету, объяснил Сычев. Какая из этих мер будет принята, пока не решено, ЦБ должен определиться по данному вопросу в середине года.

 

 


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