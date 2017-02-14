Шиномонтаж на Митрофаньевском «брали» с ножом, вилкой и арбалетом

Полиция Петербурга разыскивает налетчиков, напавших на директора шиномонтажа. Жертву сначала избили битой, а потом отняли деньги под угрозой нетривиально подобранного оружия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ночь на 13 февраля двое злоумышленников ограбили своего знакомого, директора шиномонтажа на Митрофаньевском шоссе. До этого мужчины распивали с жертвой спиртное. Во время застолья возникла ссора, и злоумышленники для начала избили собутыльника бейсбольной битой. А потом под угрозой вилки, ножа и для убедительности еще и арбалета, отняли шесть тысяч рублей, телевизор, мобильный телефон и уехали на «Дэу Нексии».

Ведется розыск, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.