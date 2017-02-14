Приезжему лжеминеру приглянулся дом на Стародеревенской

Приезжий «заминировал» один из домов в Приморском районе Петербурга ранним утром в понедельник, 13 февраля.

Как стало известно «Фонтанке», в 04.30 в полицию с мобильного телефона позвонил неизвестный, который заявил о том, что он террорист. Мужчина также пообещал, что дом №19, корпус 1, по Стародеревенской улице взлетит на воздух.

Проверка не показала ничего подозрительного, а звонившего оперативно задержали прямо во дворе «заминированного» дома. 31-летний житель Мурманской области в момент появления сотрудников полиции был нетрезв.

В отношении мужчины пока составлен лишь протокол о появлении в нетрезвом виде в общественных местах, однако ему может грозить и уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение о теракте.