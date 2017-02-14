Петербуржца подозревают в надругательстве над пятилетним ребенком

Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в изнасиловании мальчика, которое произошло осенью прошлого года в Кронштадтском районе.

Как стало известно «Фонтанке», еще в ноябре прошлого года в полицию с заявлением о насильственных действиях сексуального характера в отношении пятилетнего ребенка обратилась жительница Кронштадта, которая приходится потерпевшему сестрой.

13 февраля 2017 года вероятный преступник попал в руки правоохранительных органов. Известно, что ему 38 лет.

Возбуждено уголовное дело.