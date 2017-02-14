В деле об изнасиловании на АЗС на Петергофском появился подозреваемый

Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании женщины в машине, припаркованной на автозаправке в Красносельском районе Петербурга. Мужчину пока арестовывать не стали.

Как стало известно «Фонтанке», возможного обидчика 35-летней петербурженки задержали в тот же день, когда и было совершено преступление – 13 февраля. Сообщается, что злоумышленнику 38 лет.

По версии следствия, на АЗС на Петергофском шоссе мужчина изнасиловал в салоне своего автомобиля малознакомую женщину, а потом отобрал у нее сумку с 11 000 рублей и мобильным телефоном. Потом насильник выкинул жертву из машины и уехал. Похищенные вещи уже нашли. Подозреваемый отпущен под обязательство о явке, материалы переданы в районный отдел следственного комитета для возбуждения уголовного дела.