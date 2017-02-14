В НИИ скорой помощи спасают жителя Купчино после падения из окна

Житель Петербурга упал с высоты в жилом доме во Фрунзенском районе.

Как стало известно «Фонтанке», 13 февраля около 12.30 из окна своей квартиры дома №58 по Малой Балканской улице выпал 22-летний молодой человек. Скорая госпитализировала пострадавшего в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в состоянии шока с многочисленными тяжелыми травмами: у пострадавшего – ушиб мозга и сломаны обе ноги.

В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции.