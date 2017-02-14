Экс-губернатора Хорошавина доставили на Сахалин, где пройдет суд
Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в коррупции, самолетом доставлен в Южно-Сахалинск, где будет проходить судебный процесс по его делу. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам источника, на Сахалин также прибыли зампред регионального правительства Сергей Карепкин, помощник Хорошавина Андрей Икрамов и экс-министр сельского хозяйства Сахалинской области Николай Борисов.
«Борт с экс-губернатором и членами его команды, которые также обвиняются в коррупции, прилетел сегодня утром. Задержанных сразу из аэропорта увезли в СИЗО», — сказал он.
20 февраля в городском суде Южно-Сахалинска начнется судебный процесс над чиновниками. Предварительное слушание состоится в закрытом режиме.
Источник: "Газета.ру"
Справка:
В зависимости от роли и степени участия чиновники обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 (получение взятки) и ст. 174 (легализация денежных средств, добытых преступным путем) УК России. По данным предварительного следствия, Хорошавин, Карепкин, Икрамов и Борисов с 2009 по 2015 год получали от предпринимателей области взятки за получение госконтрактов, субсидий, а также за приемку и оплату выполненных работ.