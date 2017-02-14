Экс-губернатора Хорошавина доставили на Сахалин, где пройдет суд

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в коррупции, самолетом доставлен в Южно-Сахалинск, где будет проходить судебный процесс по его делу. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, на Сахалин также прибыли зампред регионального правительства Сергей Карепкин, помощник Хорошавина Андрей Икрамов и экс-министр сельского хозяйства Сахалинской области Николай Борисов.

«Борт с экс-губернатором и членами его команды, которые также обвиняются в коррупции, прилетел сегодня утром. Задержанных сразу из аэропорта увезли в СИЗО», — сказал он.

20 февраля в городском суде Южно-Сахалинска начнется судебный процесс над чиновниками. Предварительное слушание состоится в закрытом режиме.