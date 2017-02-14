Незрячие теперь смогут «увидеть» Исаакиевский собор

В Исаакиевском соборе заработал экскурсионный маршрут, созданный для слепых и слабовидящих посетителей.

В Исаакиевском соборе презентовали экскурсионный маршрут «От ощущений к чувствам». Он разработан специально для слепых и слабовидящих посетителей.

Специалисты Исаакия совместно с сотрудниками «Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих» разработали экспонаты, которые помогут людям, имеющим проблемы со зрением, в полной мере оценить масштабы собора, «увидеть» его внутреннее убранство, а также познакомиться с историей строительства.

Помогут в этом рельефно-графические изображения, разборный макет Исаакиевского собора, элементы внутреннего убранства храма, предназначенные для тактильного осмотра. Сопровождать посетителей по маршруту будет аудиогид.

Как отметили сотрудники музея, трогать экспонаты могут все посетители Исаакия без исключения.

Это не первый проект, разработанный в Исаакиевском соборе для людей с ограниченными возможностями здоровья. В музее уже действуют экскурсионные маршруты для слабовидящих, слабослышащих, для маломобильных групп, аутистов.