CNN сообщил об отставке советника Трампа по безопасности Майкла Флинна

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн покинул свой пост, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, отставка может быть связана с его контактами с Россией, передает РИА Новости.

На прошлой неделе Washington Post сообщила, что Флинн обсуждал антироссийские санкции с послом РФ в США Кисляком в декабре 2016 года, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Трампа. Ссылаясь на «нынешних и бывших официальных лиц США», издание отмечает, что переговоры «давали Кремлю незаконный сигнал о том, что Москва может ожидать ослабления санкций», введенных администрацией экс-президента Барака Обамы за «кибератаки на выборы в США в 2016 году».

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никаких разговоров об отмене санкций между РФ и США не было.

По данным «Ленты.ру», в своем заявлении на увольнение Флинн указал, что «не полностью проинформировал вице-президента Майка Пенса и других о своих разговорах с послом России». «Я искренне извинился перед главой государства и вице-президентом, они приняли мои извинения», — говорится в заявлении.

Трамп принял отставку Флинна. Временно исполняющим обязанности на этом посту назначен отставной генерал Джозеф Кит Келлогг.

По информации одного из источников телеканала, кандидатами на должность советника президента США по нацбезопасности также являются бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус и вице-адмирал Роберт Гарвард.