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14.02.2017 08:05
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На Бали пятый день ищут пропавшего петербургского дайвера

40-летний житель Петербурга перед вылетом с Бали ушел нырять и не вернулся. На берегу остались жена и девятимесячная дочь.

Как сообщила «Фонтанке» жена пропавшего Дарья, семья с 24 января отдыхала в районе Паданг Бай на Бали. В ночь на 10 февраля муж Сергей должен был улетать в Петербург, а женщина с ребенком – остаться на острове до середины марта. 9 февраля, около 16 часов по местному времени (около 11 утра мск), Сергей, имеющий лицензию дайвер-мастера,  решил совершить заплыв с маской и трубкой. Однако через час, когда Дарья уложила дочь и обратила внимание на часы, супруг не вернулся. Женщина обратилась к местным жителям в надежде на лодке отправиться на поиски мужа, тем более, что вода в районе пляжа прозрачная и видимость там отличная. Но по соседству никаких плавсредств не оказалось. К 17.30 начался закат, и в начале поисков петербурженке отказали и в местной полиции. Они начались только утром 10 февраля.

Помимо обращения в полицию, женщина написала почетному консулу России на Бали по электронной почте. С ней связались через сутки и пообещали посодействовать в поисках. Например, направить в район операции вертолёт. Однако ни вертолета, ни дипработников Дарья так не  увидела.

Помимо полиции, петербурженка привлекла к поискам местные дайв-клубы, а также объезжает со знакомыми все госпитали и больницы.

По законам индонезийского острова поиски прекращаются вне зависимости от результата по истечению семи дней.

 

 


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