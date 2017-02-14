16-летние хоккеисты сборной России победили сверстников из Турции со счётом 42:0

Сборная России (U16) с крупным счетом обыграла Турцию (U16) в хоккейном турнире 13-го юношеского олимпийского зимнего фестиваля, который проходит в Эрзуруме. Поединок завершился со счетом 42:0. В следующем матче 14 февраля россияне сыграют с французами.

Победа России над Турцией не стала рекордной для хоккея. Официально самым крупным разгромом в хоккее считается победа женской сборной Словакии над Болгарией со счетом 82:0 в матче отборочного олимпийского турнира.