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14.02.2017 00:40

Акции Apple выросли до нового исторического максимума

Акции Apple выросли по итогам торгов в понедельник, 13 февраля на 0,89% до $133,29 – нового исторического максимума на закрытии (внутридневной исторический максимум был достигнут в апреле 2015 года на отметке $134,54).

После публикации позитивной отчетности компании 31 января ее акции подорожали уже на 9,8%.

Дополнительный стимул был придан им благоприятными оценками Goldman Sachs – аналитики банка повысили целевую цену акций Apple на следующие 12 месяцев до $150, то есть они ждут ее роста на 12,5%, ссылаясь при этом на укрепление оптимизма в отношении продаж новых iPhone.

Аналитики других банков и компаний также верят в акции Apple – их средняя целевая цена по данным Bloomberg составляет $142,58, что предполагает рост на 7% за следующие 12 месяцев.

За последние три месяца акции Apple подорожали на 23%, а с двухлетнего минимума 12 мая 2016 года – на 48%.

Капитализация компании – $697,73 млрд.

Источник: RNS


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