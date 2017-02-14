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14.02.2017 00:24

Трамп: О масштабах проблем США я даже не догадывался

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна имеет дело с большим количеством проблем, о масштабах которых многие даже не догадываются. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Трамп отметил, что во время предвыборной кампании он говорил, что ситуацию, в которой оказались США, нельзя назвать хорошей.

«Теперь, когда я могу детально изучать этот вопрос, в том числе, получая данные разведки на брифингах, я вижу, что мы имеем дело с большим количеством проблем, причем многие люди даже не догадываются об их масштабах», — сказал он.

По его словам, у США есть немало внутренних проблем. Он также считает серьезной проблемой ситуацию с КНДР.

«Весь Ближний восток сталкивается с трудностями. Проблемы можно увидеть в любой точке земного шара», — сказал Трамп.

Источник: Газета.ру


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