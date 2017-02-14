КС решит, можно ли повысить выплаты за ДТП

Конституционный суд разберётся, как страховщики должны возмещать российским водителям стоимость повреждённых в ДТП деталей. Такое дело он рассмотрит утром 14 февраля, стало известно «Фонтанке» из обновлённого 13 февраля графика заседаний КС.

Все четыре инициатора процесса – Андрей Аринушенко, Галина Береснева, Валерий Реутов и Олег Середа – живут в Краснодарском крае. Они считают, что существующая в России схема компенсаций приводит к демпингу и не даёт качественно отремонтировать авто.

Как следуют из жалоб (имеются в распоряжении «Фонтанки»), железные кони заявителей пострадали в авариях в 2014-2016 годах. Но полностью компенсировать ущерб водителям не удалось. Страховщики отдавали сниженную стоимость повреждённых деталей с учётом того, что они уже были в употреблении. Чтобы официально отремонтироваться новыми запчастями, Аринушенко, Бересневой, Реутову и Середе пришлось доплачивать из собственного кармана.

«Замена должна производиться только на новые детали, поскольку приобретение деталей с износом, то есть бывших в употреблении, невозможна на российском рынке… О каком восстановлении нарушенного права идёт речь, если гражданину РФ, который ничего не нарушал, приходится платить из своего кармана за восстановление транспортного средства», – отмечают заявители.

Поведение страховых компаний основывается на трех статьях Гражданского кодекса (1064, 1072, 1079), «Единой методике определения расходов на восстановительный ремонт», а также на обзоре практики Верховного суда: 23 декабря 2015 года он подтвердил эту методику. Аринушенко, Береснева, Реутов и Середа просят признать эти акты неконституционными.

КС 14 февраля рассмотрит эту точку зрения, а также мнение другой стороны процесса – органов, принявших и подписавших закон. Планируются выступления представителей Государственной думы, администрации президента, Генпрокуратуры, Минюста.

Суд вынесет решение в течение нескольких недель и объявит его публично.